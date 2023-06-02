100 лучших мобилографов Казахстана борются в «MOB FEST»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участники, прошедшие во второй этап фестиваля, организованного при поддержке Фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан, теперь будут бороться за призовые места конкурса. Задания заключительного этапа и критерий отбора опубликованы на сайте www.daraqory.kz, передает МИА «Казинформ».

Работы финалистов будет оценивать жюри, приглашенное из сферы медиа и кино, для определения 20 победителей республиканского фестиваля.

Первый республиканский фестиваль казахстанских мобилографов «MOB FEST» фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан направлен на поддержку талантливой молодежи и предоставляет возможности для реализации творческого потенциала представителей креативной медиаиндустрии.

Первый этап конкурса проходил в онлайн-формате с 1 сентября 2022 года по 1 апреля 2023 года.