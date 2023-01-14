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    100 лет исполнилось ветерану войны в СКО

    14 Января 2023, 21:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска Кабин Мурзагулов отметил 100-летний юбилей. Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с днем рождения глава города Руслан Анбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кадрами с аксакалом поделилась пресс-служба акима.

    Кабин Мурзагулов родился в селе Ленино. 18-летним юношей попал на фронт. Проходил службу в 555-м стрелковом и в 14-м артиллерийском полках. Воевал в 16-м гвардейском истребительном противотанковом дивизионе. Участвовал в боях за освобождение Украины, Беларуси, Молдовы. День Победы К. Мурзагулов встретил в Берлине.

    Аксакал воспитал шестерых детей. У ветерана – 10 внуков и 12 правнуков.

    В Северо-Казахстанской области в живых остались всего девять ветеранов Великой Отечественной войны. Восемь из них проживают в Петропавловске.


    Фото: instagram.com/akimat_petropavl

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Петропавловск
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