100 км дорожного полотна отремонтируют в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев заявил о том, что новый сезон в Бурабае уже открыт и курорт готов принимать туристов. По словам главы региона, будет построено и отремонтировано 100 км дорожного полотна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения доступности курортной зоны реализуются 5 проектов транспортной инфраструктуры. Будет построено и отремонтировано 100 км дорожного полотна. На сегодняшний день новый курортный сезон в Бурабае уже открыт благодаря организации комплексных мероприятий по благоустройству санитарной части, курортная зона готова к приему посетителей», - сказал на брифинге в СЦК Ермек Маржикпаев.

Аким Акмолинской области отметил, что в регионе в полном объеме выполняются все социальные обязательства, укрепляется инфраструктура, решаются насущные и проблемные вопросы, которые есть и их не мало.

«Мы о них знаем и будем решать поэтапно. Мы понимаем все вызовы и задачи, которые стоят перед регионом. Цели и направления обозначены», - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что 65 инвестпроектов реализуются в Акмолинской области в сфере туризма.