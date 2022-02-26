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    100 кг урожая в неделю получают осужденные, выращивая огурцы в теплице в Нур-Султане

    26 Февраля 2022, 13:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане отбывающие наказание в колонии-поселения минимальной безопасности открывают теплицы и выращивают огурцы. Они официально трудоустроены и получают заработную плату. Корреспондент МИА «Казинформ» ознакомился с работой теплицы на территории колонии.

    «Я отбываю наказание в учреждении ЕЦ-166/10. В рамках занятости нам данное учреждение предложило несколько видов работ. В их числе строительство, швейный цех, кулинария и многое другое. Я выбрал для себя близкую садоводческую отрасль, моя основная профессия - инженер. За работу в теплице получаю зарплату в 67 тысяч тенге. Работу начали в сентябре прошлого года. В теплице приготовили все необходимое, далее мы с коллегой приступили к делу. Пока выращиваем только огурцы в теплице, так как огурцы устойчивы и не сложны в уходе. В дальнейшем планируется выращивать и другие виды овощей. Утром работа начинается с измерения температуры и влажности в теплице. При необходимости увеличиваем или, наоборот, уменьшаем наши саженцы», - рассказывает Владимир Коваленко.

    По словам садовода, пока уход за теплицей требует ручного труда. В дальнейшем рассматривается автоматизация этого процесса. Что касается размеров теплицы, то ее длина составляет 40 метров, а ширина - 8 метров.

    «Поливаем овощи 2-3 раза в неделю и записываем в ежедневный журнал о том, как они растут и каково общее состояние. Что касается объема продукции, то у нас 2 теплицы. С каждой теплицы мы собираем по 100 килограммов огурцов в неделю. Продукт сначала используем сами, остальное - на соленья. Сейчас мы разрабатываем новую систему по улучшению работы теплиц. Мы уверены, что если наши планы будут успешно реализованы, то объем продукции будет увеличиваться. Мы работаем 5 дней в неделю по 7 часов, а в субботу - по 4 часа, отдыхаем в воскресенье», - уточняет Владимир Коваленко.

    Мы также побеседовали и с руководителем отдела организации занятости осужденных данного учреждения, майором юстиции Айгуль Даутовой.

    «Работа теплицы началась осенью прошлого года. Проект реализуется при поддержке Республиканского государственного учреждения «Еңбек-Аршалы». Общая площадь теплицы составляет 640 квадратных метров. Там сейчас трудятся два отбывающих наказание человека. Мы выясняем всегда у кого какая профессия, есть ли опыт, на какой работе он может работать. Затем устраиваем на работу, исходя из интересов человека. В этой связи 2 гражданина, отбывающих наказание, заявили, что хотят работать в теплице. Эту идею мы поддержали и с сентября прошлого года теплица уже работает», - говорит руководитель отдела.

    По его словам, данная инициатива имеет большую пользу, с одной стороны это трудоустройство, с другой - обеспечение овощами.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Урожай Занятость Общество Заключенные Трудоустройство
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