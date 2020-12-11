100 дней АСПИР: удался ли «быстрый старт»?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 сентября 2020 года Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой о «возрождении» Агентства по стратегическому планированию и реформам. Этот административно-аналитический орган неплохо зарекомендовал себя 20 лет назад в качестве «диспетчера», разрабатывавшего долгосрочные планы и дававшего независимую оценку работе Правительства и акиматов, передает МИА «Казинформ».

Потребность в таком органе в «корона-кризисном» 2020 году очевидна. Ее лучше всего иллюстрирует ситуация, сложившаяся с обновлением Стратплана до 2025 года. Очевидно, что, когда страна получает 2,3% падения ВВП вместо ожидавшего на начало года 4,1% роста, действующий Стратплан теряет актуальность. Поручение о его обновлении Касым-Жомарт Токаев давал еще полгода назад, 11 мая 2020 года. Но тогда, понятно, никто и предположить не мог, что сильнейший удар пандемии Казахстану еще предстоит выдержать и что его отражение отвлечет почти все силы Правительства.

Неудивительно, что в поручении о разработке «конкретных и реалистичных реформ», которое Токаев давал АСПИР 1 сентября, чувствовалась спешка. Время упущено, хоть в этом и сложно обвинить захлебывающийся в кризисах и ЧП Кабмин. Реформы нужны немедленно, потому что от них будет зависеть повестка обновленного после выборов Мажилиса и Правительства. А, значит, результаты от вновь созданного Агентства нужны не «сегодня» и не «завтра», а «вчера». Но даже если бы бюрократическая машина двигалась с максимальной скоростью, кадры и бюджеты дошли бы до АСПИР хорошо, если через два месяца.

Именно поэтому на пост председателя Агентство был назначен управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов. Для руководства страны решающим стал не только его опыт в руководстве Агентства, но и идея о том, что из МФЦА легко сделать «стартовую площадку» для быстрого запуска АСПИР. Собственные специалисты, инфраструктура, многочисленные постоянно поддерживаемые связи с иностранными экспертами и технологическими платформами вроде Sber – все эти критически важные для АСПИР компоненты у МФЦА уже были.

Благодаря им «быстрый запуск» удался. Всего через месяц было проведено первое заседания Высшего совета по реформам – в любой другой ситуации оно стало бы установочным, но «быстрый старт» позволил не только обсуждать конкретные поручения и сроки (тоже весьма сжатые), но и привлечь к дискуссии иностранных специалистов. В их число, например, вошел Андрес Веласко – профессор Лондонской школы экономики, в прошлом занимавший пост министра экономики Чили.

Еще через месяц, 20 ноября 2020 года, по приглашению МФЦА Казахстан посетила большая делегация из России во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком и председателем Sber Германом Грефом. После громких провалов отечественной цифровизации стало ясно, что на «переизобретение велосипеда» нет времени и что лучше воспользоваться имеющимся опытом (но не готовыми решениями). Опыт Sber в цифровизации государственных сервисов и стал главной темой презентации. Помимо «цифры», предметный разговор шел об аналитике «больших данных» – незаменимом инструменте для АСПИР, особенно в свете передачи в его ведение национальной статистики.

9 декабря 2020 года, АСПИР на заседании ВСР презентовал конкретные результаты работы за смешной по меркам отечественной бюрократии срок.

Поручения Главы государства в рамках первого заседания ВСР либо выполнены, либо близки к завершению. Обозначены барьеры, мешающие реформам в данный момент. Их, к сожалению, немало, до их устранения говорить о полноценном сдвиге не получится.

Разработана новая архитектура стратегических документов, которая придет на смену хаосу, что есть сейчас. Будут обозначены понятные общенациональные приоритеты, в соответствии с которыми разрабатываются стратегические документы на пятилетний период, например, Стратегия национальной безопасности.

Продолжен переход к сервисной модели госуслуг, в соответствии с которой граждане не бегают по инстанциям, передавая документы, а просто получают услуги, охватывающие нескольких госорганов, из «одного окна» в кратчайшие сроки.

Но главное – в качестве фундаментального принципа реформ обозначена идея «Люди превыше всего». Эта старая, но не стареющая идея обрела особый смысл в 2020 году, когда Казахстан из-за неведомого миру вируса потерял более 2500 своих граждан.