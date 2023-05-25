10 вертолетов привлекли к тушению лесного пожара в Абайcкой области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Спасатели осуществили около 300 сбросов воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в ведомстве, в тушении лесного пожара задействованы 10 вертолетов МЧС-5, МО-3, МЭПР-2, 800 человек личного состава, более 200 единиц техники и пожарный поезд. Осуществлено 52 сброса 130 тонн воды (всего 298 сбросов, 745 тонн).

На данный момент угрозы населенным пунктам нет. Общая площадь горения составляет около 3500 га.





Напомним, сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» 22 мая.

По своей инициативе часть жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области. В Бородулихинском районе Абайской области создали три эвакуационных пункта.

По информации находящегося на месте пожара акима Абайской области Нурлана Уранхаева, ситуация в связи с лесным пожаром находится под контролем. Он также сообщил, что по Бородулихинскому району будет объявлен режим ЧС.