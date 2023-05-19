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    10 учеников отравились в Алматинской области

    19 Мая 2023, 21:16

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Отравившиеся едой 10 учеников в Алматинской области госпитализированы в районную больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, 19 мая, в 16:00 часов в многопрофильную больницу Енбекшиказахского района поступили 10 учеников, отравившиеся едой.

    Все они - учащиеся пятого класса школы села Байтерек. Детям оказана вся необходимая медицинская помощь, проведен осмотр.

    Состояние семи ребят стабильное, они отпущены на амбулаторное лечение. А остальных трех учеников положили в инфекционный отдел. Их состояние средней тяжести, стабильное», - сказала представитель пресс-службы управления здравоохранения Алматинской области Лайлим Аубакирова.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Происшествия Здравоохранение
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