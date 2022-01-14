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    10 самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана

    14 Января 2022, 10:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Белорусские подразделения из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, вылетели из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.

    «Миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты своей постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС РФ. Их подразделения уже приступили к погрузке техники и личного состава. Вылетать будут с аэродромов Жетыген и Алматы», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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