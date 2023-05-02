Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    10 медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по параканоэ в Самарканде

    2 Мая 2023, 12:10

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы завоевали три золотые медали на чемпионате Азии по параканоэ в Самарканде, передает МИА «Казинформ».

    «Национальная команда завоевала 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали на чемпионате Азии по параканоэ в Самарканде», - сообщили в пресс-службе Национального паралимпийского комитета РК.

    «Золото» завоевали Бибарыс Спатай - (KL2/500м), (KL2/200м), Жаныл Балтабаева - (VL3/200м).

    Серебрянными призерами стали Жаныл Балтабаева - (VL3/500м), Максим Богатырев (KL1/ 200м), Жалгас Тайкенов - (KL3/500м), (KL3/200м).

    Бронзовые медали достались Максиму Богатыреву - (VL1/200м), Жаныл Балтабаевой - (KL3/200м), (KL3/500м).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сборная Казахстана разгромила команду Новой Зеландии в отборе к ЧМ по теннису
    11-летняя теннисистка Мариям Нуржан стала чемпионкой турнира в Испании
    Санжар Ташкенбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
    Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев вышел в третий раунд на ЧМ в Катаре
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
    5 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    Новости партнеров