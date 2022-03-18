10 медалей с международных соревнований по параплаванию привезли карагандинские спортсмены

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На Кубке мира по параплаванию в Италии казахстанские пловцы завоевали 18 медалей, 10 из них – карагандинцы. В международном первенстве приняли участие более 300 спортсменов из 38 стран, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Казахстан на состязаниях представили девять спортсменов из Национальной паралимпийской сборной команды.
Итоги карагандинских пловцов:
Андрей Афанасьев – два «золота» (100 м брасс, 100 м баттерфляй), два «серебра» (50, 100 м вольный стиль);
Диас Кенжебек – «бронза» (эстафета четыре по 100 м), «серебро» (100 м спина, среди юношей);
Наталья Звягинцева – «золото» (100 м спина), две «бронзы» (эстафета четыре по 100 м, 50 м вольный стиль);
Сергей Кинах – «бронза» (эстафета четыре по 100 м).
«Это первые рейтинговые соревнования в этом году для наших спортсменов. Сейчас пловцы выполняют нормативы для участия в чемпионате мира (июнь, Португалия) и Азиатских играх (октябрь, Китай). Ребята активно набирают форму для участия в предстоящих крупных соревнованиях», – сказала начальник команды по параплаванию Татьяна Богословская.
Все результаты спортсменов будут внесены в мировой рейтинг Международного паралимпийского комитета (IPC) за 2022 год.