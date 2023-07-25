10-летний мальчик скончался после купания в фонтане в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте купание в фонтане закончилось смертью 10-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ». Трагедия произошла минувшей ночью. 10-летний мальчик, упавший в фонтан на проспекте Н. Назарбаева, скончался на месте. Об этом в ДЧС сообщили около 19:30 часов.

«Ребенок находился без присмотра родителей. Сейчас Департаментом полиции назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в информации, распространенной отделом по связям с общественностью ДЧС города.

В целом на территории города Шымкент выделено 5 официальных мест массового водного отдыха, туризма и спорта. В трех местах разрешено купаться. Всего в городе 32 фонтана. Из них работают — 25.