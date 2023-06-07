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    10-летний мальчик едва не погиб, прыгнув с пирса в Астане

    7 Июня 2023, 10:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные спасатели спасли тонущего ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Астаны.

    4 июня в 19:00 часов главные спасатели оперативно-спасательного отряда Константин Новокшанов и Омирбай Нуржан в ходе патрулирования территории ЖК «Akbulak Riviera» на реке Есиль увидели мальчика, прыгнувшего в воду с пирса.

    Как отметили в ДЧС, оперативно прибыв на место происшествия, благодаря слаженным и профессиональным действиям, ребенка 2013 года рождения благополучно спасли из воды и оказали первую медицинскую помощь.

    «Конец этой ситуации, к счастью, закончился успешно, но так может быть не всегда», - добавили в ДЧС.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    ДЧС Спасение Дети
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