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    10 кандидатов от СКО баллотируются в депутаты Мажилиса

    16 Марта 2023, 12:38

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области число баллотирующихся в депутаты Мажилиса Парламента РК от региона сократилось до 10 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областной избирательной комиссии, кандидатуры двоих сняли из-за ошибок в документации, еще один сошел с предвыборной гонки по собственному желанию.

    Всего в регионе по одномандатным территориальным округам зарегистрировали 53 кандидатов по 15 округам областного маслихата, 53 - по 18 округам городского и 450 - по 145 округам районных маслихатов.

    После выдвижения отозвали свою кандидатуру 13 кандидатов, 31 - не выдали разрешение на регистрацию в связи с непредставлением всех документов, необходимых для регистрации, в том числе в связи с неуплатой избирательного взноса.

    В среднем на один мандат приходилось 3,1 человека.

    Из 556 зарегистрированных кандидатов 58,5% мужчин.

    19-го марта по области будет работать 631 избирательный участков. По Петропавловску - 97.

    Принять участие в голосовании смогут более 384 тысяч жителей региона.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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