10 кандидатов от СКО баллотируются в депутаты Мажилиса

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области число баллотирующихся в депутаты Мажилиса Парламента РК от региона сократилось до 10 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной избирательной комиссии, кандидатуры двоих сняли из-за ошибок в документации, еще один сошел с предвыборной гонки по собственному желанию.

Всего в регионе по одномандатным территориальным округам зарегистрировали 53 кандидатов по 15 округам областного маслихата, 53 - по 18 округам городского и 450 - по 145 округам районных маслихатов.

После выдвижения отозвали свою кандидатуру 13 кандидатов, 31 - не выдали разрешение на регистрацию в связи с непредставлением всех документов, необходимых для регистрации, в том числе в связи с неуплатой избирательного взноса.

В среднем на один мандат приходилось 3,1 человека.

Из 556 зарегистрированных кандидатов 58,5% мужчин.

19-го марта по области будет работать 631 избирательный участков. По Петропавловску - 97.

Принять участие в голосовании смогут более 384 тысяч жителей региона.



