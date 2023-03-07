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    10 человек погибли в результате схода оползней на западе Индонезии

    7 Марта 2023, 00:53

    ДЖАКАРТА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - 10 человек погибли, еще несколько пропали без вест в результате схода оползней, произошедшего в провинции Острова Риау на западе Индонезии. Об этом говорится в заявлении представителя службы спасения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Причиной стихийного бедствия в районе Натуна Ридженси в этой провинции стали сильные ливни и нестабильное состояние почвы, заявил представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями страны Абдула Мухари.

    «Число жертв может возрасти. На данный момент найдено 10 тел», - сказал глава подразделения по чрезвычайным ситуациям провинциальной службы по борьбе со стихийными бедствиями и смягчению их последствий Джунайнах. Он добавил, что поисково-спасательная операция все еще продолжается.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Индонезия Мировые новости
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