Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+31+33℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    1 августа - последний день приема документов в первый класс

    25 Июля 2023, 08:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации Комитета среднего образования Министерства просвещения РК, 1 августа завершается прием документов для зачисления в первый класс. Напомним, что для удобства граждан услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В первый класс дети принимаются с 6 лет на основании личного заявления родителя либо законного представителя обучающегося. Для зачисления необходимы:

    - копия свидетельства о рождении ребенка;- документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3;- документ о состоянии здоровья по форме 065/у;- фотографии размером 3х4 в количестве двух штук. Отметим, прием документов для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля. За четыре месяца поступило 350 453 заявления.71,2% детей, зачисленных в первый класс, выбрали школы с казахским языком обучения.По предварительным оценкам, в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч детей.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Образование Минпросвещения РК школа Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Владельцы частных детсадов и школ Жамбылской области жалуются на неравные условия
    Подрядчика наказали из-за затянувшегося строительства корпуса детской больницы в Алматы
    Уполномоченный орган по делам семьи, женщин, детей и молодежи могут создать в РК
    Можно ли в Казахстане приходить в школу в хиджабе
    Популярное
    1 Дома лучше: количество покидающих Казахстан граждан резко сократилось
    2 Более 70 судебных исполнителей привлекли к ответственности прокуроры СКО
    3 Минсельхоз Кыргызстана сообщил о ситуации на Кировском водохранилище
    4 Строительство АЭС в Улкене: что говорит местное население
    5 Какие меры помогут решить проблемы поливной воды в Жамбылской области