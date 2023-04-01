1 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

98 лет назад (1925-1998) родился ТЛЕНДИЕВ Нургиса Атабаевич - дирижер, композитор, домбрист, народный артист СССР и Казахской ССР, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахской ССР, «Халық каhарманы».

Уроженец Алматинской области. Окончил Алматинскую консерваторию (ныне Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы), Московскую государственную консерваторию.

Трудовая деятельность: главный дирижер театра Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая (1952-1961); главный дирижер оркестра казахских народных инструментов (1960-1964); главный редактор музыкальной редакции киностудии «Казахфильм» (1968-1981); в 1981 году организовал и до конца жизни руководил Казахским государственным фольклорно-этнографическим оркестром «Отрар сазы».

Автор оперы «Алтын таулар» (в соавторстве с К. Кужамьяровым), балета «Достық жолымен» (в соавторстве с Л. Степановым), оркестровых поэм «Ата толғауы», «Аққу», около 40 песен и романсов. Создал музыку к 100 спектаклям, художественным, документальным и мультипликационным фильмам.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Звезды. Его именем названа улица в Астане и в Алмате.

84 года назад (1939) родился САЛГАРАУЛЫ Койшыгара - видный ученый-тюрколог Республики Казахстан, писатель и журналист, историк-этнограф, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, заслуженный деятель Казахстана.

Родился в Костанайской области. Окончил отделение журналистики филологического факультета Казахского государственного университета (ныне - Казахский национальный университет им. аль-Фараби) (1964).

Трудовая деятельность: редактор редакции газеты «Ауыл өмірі» («Сельская жизнь»), собственный корреспондент Гостелерадио по Костанайской области, старший редактор Костанайского, Торгайского областных управлений телевидения и радиовещания (1957-1975); корреспондент, литературный сотрудник, заведующий отделом газеты «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан») (1975-1990); консультант Гостелерадио КазССР (1990); лаборант, младший, старший научный сотрудник Института литературы и искусства Академии наук Казахстана (1990-1993); член Национального совета по государственной политике при Президенте Республики Казахстан (1993-1997); консультант отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (1996-1997); главный научный сотрудник Научного центра гуманитарных исследований «Евразия» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, член Государственной ономастической комиссии при Правительстве РК (с 2001 года).

Несколько лет занимался исследовательской деятельностью в Китае. Результатом этих поисков стали 10 томов исследовательских трудов - материалы о тюркской истории, содержащиеся в китайских источниках. Его научные интересы связаны с изучением древней истории тюрков и проблем тюркологии. За всю свою жизнь он опубликовал более 100 работ, выпустил 20 научных трудов.

В 2009 году стал лауреатом премии Министерства науки и образования РК имени Культегина в сфере науки и образования за выпущенную им книгу «Ұлы қағанат». За книгу «Алтын тамыр» и «Көмбе» удостоен звания лауреата Госпремии РК. В 2013 году был награжден орденом «Парасат» за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами и активную общественную деятельность.

74 года назад (1949) родился ШАРИПОВ Руслан Исмаилович - президент объединения юридических и физических лиц «Союз птицеводов Казахстана».

Родился в Алматинской области. Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, ветеринария (1972).

Трудовая деятельность: старший ветеринарный врач, главный ветеринарный врач по птицеводству в колхозе им. Кирова Панфиловского района Талды-Корганской области (1972-1976); главный ветеринарный врач, заместитель директора по производству, парторг Алексеевской птицефабрики Енбекшиказахского района Алматинской области (1976-1979); главный ветеринарный врач, заместитель директора по производству птицефабрики «Степная» Жамбылского района Алматинской области (1979-1985); директор Есильской птицефабрики Тургайской области (1985-1995); директор Алексеевской птицефабрики, АО «Вент», АО «Сеймар», ТОО «Когер ЛТД» Алматинской области (1995-2003); директор ТОО «Алматинская птицефабрика» Алматинской области (2003-2009).

На занимаемой должности - с 2009 года.

Награжден медалями «Еңбек даңкы» I степени, «80 лет Казахскому научно-исследовательскому Институту животноводства и кормопроизводства», «Почетный работник птицеводческой отрасли».

63 года назад (1960) родился ЖАМАЛОВ Аманжан Макаримович - государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер-механик (1983).

Трудовая деятельность: машинист, заместитель начальника локомотивного депо г. Уральск (1983-1988); инструктор идеологического отдела, генеральный директор объединенного молодежного центра Уральского обкома ЛКСМ Казахстана (1988-1991); директор МП «Интерсервис» (1991-1992); заместитель генерального директора государственной компании «Международное развитие Казахстана» (1992-1995); заместитель директора экспортно-импортной фирмы «Техноторг» (1995-1997); ведущий специалист Западно-Казахстанского филиала государственной страховой компании «Казахинстрах» (1997-1998); директор по управлению филиалами страховой компании «Финэкс» (1998-2000); депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по финансам и бюджету, член депутатской группы Парламента РК по поддержке проведения Олимпийских игр 2014 года в г. Алматы (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2007-2011); исполняющий обязанности заместителя председателя, заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК (2012-2013); представитель Национальной палаты предпринимателей в Правительстве и Мажилисе Парламента РК, заместитель председателя правления НЭПК «Союз «Атамекен» по взаимодействию с Парламентом РК (2013-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2021-2023).

Награжден орденом «Құрмет» (2009); медалью ко Дню независимости Казахстана (2005); медалью «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006); нагрудным знаком «Золотой барс». Отмечен Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (2005).

57 лет назад (1966) родился МАТКЕНОВ Тлеген Советович - генерал-майор полиции, заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Алма-Атинскую специальную среднюю школу МВД СССР (1988); Алматинскую высшую следственную академию Государственного следственного комитета РК (1997).

Трудовая деятельность: участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Капчагайского городского отдела внутренних дел (ГОВД) УВД Алма-Атинского областного исполнительного комитета Совета народных депутатов (1988-1989); оперуполномоченный отделения уголовного розыска Октябрьского РОВД г. Алматы (1989-1991); старший оперуполномоченный ОУР ГОМ-4 Октябрьского РОВД г. Алматы (1991-1993); заместитель начальника отдела по борьбе с вымогательством при управлении уголовного розыска ГУВД г. Алматы (1993-1995); начальник ОУР Алатауского РУВД ГУВД г. Алматы (1995-1996); начальник ОУР управления ГСК по Алатаускому району г. Алматы (1996); заместитель начальника по оперативной работе управления ГСК по Бостандыкскому району г. Алматы (1996-1997); первый заместитель начальника Бостандыкского районного управления внутренних дел г. Алматы (1997); начальник Жетысуского РУВД г. Алматы (1997-2001); заместитель начальника управления криминальной полиции ГУВД г. Алматы, начальник Бостандыкского РУВД г. Алматы (2001-2004); первый заместитель начальника ДВД Карагандинской области (2004-2008); первый заместитель начальника ДВД Костанайской области (2008-2009); начальник ДВД Акмолинской области (2009-2012); начальник ДВД Костанайской области (2012-2016); начальник ДВД Жамбылской области (2016-2018); начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК (с 2019 года).

Награжден орденом «Даңқ» II ст. (2015); медалями «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін», «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін» І, ІІ и ІІІ ст., «Ішкі істер органдарының ардагері», «Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығына» 1941-1945 гг., «Қазақстан Қаржы полициясына 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Прокуратурасына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; нагрудными знаками «За отличную службу МВД СССР», «Қазақстан полициясына 15 жыл», «Қаржы полициясы органдарына 15 жыл», «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Ішкі әскерлеріне 20 жыл», «Қазақстан полициясына 20 жыл».

47 лет назад (1976) родился АШИМЖАНОВ Жанарбек Садыканович - журналист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIIІ созыва.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, журналистика (1999).

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Алматы ақшамы» (1996-1999); редактор отдела журнала «Қазақстан» (2000); заведующий отдела республиканской газеты «Жас Алаш» (2000-2005); заместитель главного редактора национального еженедельника «Жас Қазақ» (2005-2008); исполняющий обязанности директора центра «Қаламгер-Медиа», объединяющий журналы «Жұлдыз», «Простор», «Сын» и газеты «Қазақ әдебиеті» под руководством Союза писателей Казахстана (2008); главный редактор республиканской газеты «Ана тілі»; председатель республиканского совета молодых писателей при Союзе писателей Казахстана; депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2021-2023).

Обладатель гран-при международного фестиваля «Шабыт» (2002), обладатель диплома I степени республиканского конкурса поэтов посвященной Омирбаю Сауирбаеву в Туркестане, обладатель гран-при международного поэтического конкурса «Бір өлең - бір әлем», республиканского конкурса организованной «БанкТуранАлем». Удостоен премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации (2019); специальной медали «За вклад в журналистику» ректором КазНУ им. аль-Фараби.

45 лет назад (1978) родился ТАКИЕВ Мади Токешович - заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, бухгалтерский учет и аудит (1998); Гуманитарный университет им Д. Кунаева, юриспруденция (2005); Международный университет бизнеса, магистр делового администрирования (2011).

Трудовая деятельность: главный бухгалтер Института государства и права Министерства науки - Академии наук РК (1998); инспектор, ведущий, главный налоговый инспектор, начальник отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по г. Алматы (2000-2008); начальник отдела, управления администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области (2008-2009); заместитель начальника налогового департамента по г. Алматы (2009-2012); начальник управления Налогового комитета МФ РК (2012-2013); директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики (2013-2014); главный эксперт социально-экономического отдела канцелярии Премьер-Министра РК (2014); руководитель департамента государственных доходов по Атырауской области (2014-2017); директор департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (2017-2019); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшiн», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Астана 20 жыл». Удостоен звания «Отличник налоговой службы».

43 года назад (1980) родился ДАДЕБАЕВ Айбек Аркабаевич - Управляющий делами Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, документовед-международник, магистр регионоведения (2001, 2003).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков (2001-2002); эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, и.о. помощника председателя Сената Парламента РК (2008-2011); атташе, третий секретарь постоянного представительства РК в ООН, Женева (2011-2013); заместитель заведующего, заведующий секретариатом председателя Сената Парламента РК (2013-2019); заместитель начальника канцелярии Президента РК (2019-2021); заместитель управляющего делами Президента РК (2021-2022).

На занимаемой должности - с ноября 2022 года.

40 лет назад (1983) родился СПАНОВ Ерлан Махмутович - заместитель акима Костанайской области.

Родился в Костанайской области. Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова экономист-менеджер (2004).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник ОО «Инновационно-консультационный центр» (08.2004-09.2004); преподаватель кафедры экономики Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (09.2004-10.2004); ведущий, главный специалист управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области (2004-2009); начальник отдела управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области (2009-2012); заместитель начальника управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области (2012-2014); руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области (2014-2018).

На занимаемой должности - с января 2018 года.



