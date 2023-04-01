1 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день птиц

Экологический праздник, отмечающийся ежегодно в день 1 апреля. История происхождения праздника достоверно неизвестна (многие источники утверждают, что 1 апреля 1906 года состоялось подписание Международной конвенции по охране птиц, однако кем и когда она была подписана, не уточняют).

День смеха

Сложно найти человека, который бы не улыбнулся при упоминании о 1 апреля - любимом народном празднике, ассоциирующемся со смехом, шутками и хорошим настроением. Этот день никак не отмечен в календаре, но его можно с уверенностью отнести к международным праздникам, получившим признание во многих странах.

СОБЫТИЯ

В 1923 году вышел первый номер газеты «Атырау» под названием «Ерік» (с августа 1924 года - «Жұмыскер тілі», с ноября 1930 года - «Социалистік құрылыс», с мая 1963 года - «Коммунистік еңбек», с сентября 1963 года - «Жем жұмысшылары», с июня 1990 года - «Атырау»). Газета освещает вопросы нефтегазового комплекса, ход экономических и социальных реформ в области.

В 1943 году в Алма-Ате начал свою деятельность Центральный республиканский государственный архив кинофонофотодокументов, который являлся научно-исследовательским учреждением и находился в ведении архивного отдела НКВД КазССР. В состав ЦГА КФФД входили все кинофонофотодокументы, образовавшиеся на территории республики, имеющие политическое, историческое, культурное значение. В связи с образованием Республики Казахстан с января 1992 года архив стал называться Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан.

В 1993 году исключительно для представителей силовых структур в одной степени был учреждён орден «Даңқ». Законом от 26 июля 1999 года разделён на две степени, а также принял новый облик. После данной реформы орден стал предназначаться старшему начальствующему составу и генералитету Вооружённых сил Республики Казахстан, сотрудникам Комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел.

В 1995 году Указом Президента Республики Казахстан был образован Таможенный комитет при Кабинете министров Республики Казахстан.

В 1995 году был образован Государственный комитет по национальностям, в работу которого вошло налаживание контактов со всеми национально-культурными центрами, а также с политическими партиями, общественными движениями, которые зарегистрированы в республике.

В 2007 году на всей территории Республики Казахстан вступил в силу Закон РК «Об игорном бизнесе», согласно которому были закрыты все казино на территории Казахстана, кроме специально отведенных для этого мест - курортных зон Капшагай и Боровое.

В 2009 году вторая казахстанская территория - дельта реки Урал (ДРУ) и прилегающее побережье Каспийского моря - были включены в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения.

Казахстан присоединился к Рамсарской конвенции в мае 2007 года, таким образом, взяв на себя обязательства сохранить для человечества водные угодья на своей территории. На сегодняшний день, кроме ДРУ, в Рамсарский список входит Тенгиз-Коргалжынская система озер.

В 2011 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение новую монету «Первый космонавт».

Диаметр юбилейной монеты номиналом 500 тенге составляет 38 мм, масса - 40 граммов. Монета имеет форму круга, состоящего из концентрично расположенных кольца и диска. Внутренний диск монеты изготовлен из серебра, внешнее кольцо из тантала. Была выпущена ограниченным тиражом в 5 тысяч штук.

В 2015 году в рамках визита Премьер-Министра Венгрии Виктора Орбана в Республику Казахстан было подписано соглашение о создании Казахстанского сельскохозяйственного фонда роста.

Цель созданного фонда - инвестирование в проекты агропромышленного комплекса Казахстана. Фонд будет направлять инвестиции в компании, находящиеся или ведущие свою основную деятельность в Казахстане в сфере сельского хозяйства и переработки продуктов питания.

В 2016 году казахстанский боксёр Геннадий Головкин, владеющий титулами чемпиона мира IBF/IBO/WBA в среднем весе, стал официальным послом выставки World Expo 2017, которая состоялась в Казахстане.

В 2017 году в Австралии и Новой Зеландии ежемесячно начал выходить казахстанский научно-познавательный журнал OYLA Youth Science. Тираж нового издания - 20000 экземпляров, аудитория - студенты младших курсов, школьники и взрослые.

OYLA стал первым интеллектуальным продуктом, экспортированным из Казахстана. Для адаптации журнала на английский язык статьи были не просто переведены, а обновлены с учетом особенностей языка и западной системы образования.

В 2018 году в Македонии прошел традиционный международный турнир по шахматам Karpos Open 2018.

Казахстан в Скопье представляла Жансая Абдумалик, сыгравшая девять партий, из них в пяти одержала победы, в четырех - добилась ничейного результата. Таким образом, она набрала в Скопье семь очков и заняла пятое место. Это лучший результат среди женщин. Всего в турнире в Скопье приняли участие 165 шахматистов из 17 стран.

В 2019 году Евразийский национальный университет имени Л. Гумилёва открыл представительство на базе Института современного образования и науки (MERI) в Брюсселе.

Задачи представительства - поиск партнеров для участия казахстанских преподавателей в научных грантах ЕС и привлечение европейских студентов на учебу в казахстанский вуз.

В 2021 году спортсменка из столицы Акмарал Зупар завоевала золотую медаль чемпионата Казахстана по гиревому спорту, который прошел в Петропавловске. Она также побила рекорд страны, подняв гирю весом 24 кг 201 раз. Ее результат входит в число лучших в мире.

В 2022 году в Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски, установленной в честь видного ученого-гидрогеолога, основоположника гидрогеохимической науки, ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного деятеля науки РК, доктора геолого-минералогических наук, лауреата государственной премии, академика НАН РК Журимбека Сыдыкова.

Мемориальная доска была установлена на стене Института гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина при Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К.И. Сатпаева по улице Уалиханова, 94, в здании которого Журимбек Сыдыков работал на протяжении почти 70 лет.

В 2022 году актауский шахматист Эдгар Мамедов стал абсолютным чемпионом по шахматам, заняв первые места по классике, блицу и рапиду.

Эдгар Мамедов - единственный, кто стал абсолютным чемпионом Казахстана, завоевав «золото» в каждой категории и дополнительно став серебряным призёром в состязаниях среди участников до 18 лет.



