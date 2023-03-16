1,8 миллиона тенге отдал мошеннику житель Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 1,8 миллиона тенге отдал мошеннику житель Туркестанской области за «покупку» техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Туркестана с заявлением обратился местный житель. Он доверился объявлению о продаже техники на одном из рекламных сайтов и, связавшись с продавцом, договорился о покупке трех б/у и трех новых кондиционеров. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь. Ущерб потерпевшему составил свыше 1,8 млн тенге. Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Для установления всех обстоятельств произошедшего и подозреваемого, обманувшего горожанина, полицейские проверили счета, куда перевел деньги потерпевший. Вскоре стражи порядка установили ранее судимого жителя Алматинской области, который дал ложное объявление. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Также устанавливается причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям.



