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    1 500 военнообязанных планируют призвать на воинские сборы в РК

    30 Января 2023, 14:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством обороны разработан проект приказа руководителя оборонного ведомства «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В соответствии с подпунктом 1) статьи 33 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», для подготовки, переподготовки и усовершенствования знаний, а также поддержания требуемого уровня военной подготовки и практических навыков по своим обязанностям планируется призвать 1 500 военнообязанных.

    Следует отметить, что воинские сборы проводятся на ежегодной основе с 2007 года. Их продолжительность до 30 дней.

    С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 13 февраля текущего года по ссылке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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