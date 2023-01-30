1 500 военнообязанных планируют призвать на воинские сборы в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством обороны разработан проект приказа руководителя оборонного ведомства «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соответствии с подпунктом 1) статьи 33 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», для подготовки, переподготовки и усовершенствования знаний, а также поддержания требуемого уровня военной подготовки и практических навыков по своим обязанностям планируется призвать 1 500 военнообязанных.

Следует отметить, что воинские сборы проводятся на ежегодной основе с 2007 года. Их продолжительность до 30 дней.

С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 13 февраля текущего года по ссылке.



