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    1,5 тысячи детей получили бесплатные перелеты по Казахстану в рамках туров Kids go free

    1 Марта 2023, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор департамента организации системных мер АО «НК «Kazakh Tourism» Тимур Кожубеков озвучил статистические данные прошлого года касательно организации бесплатных перелетов для детей по Казахстану в рамках туров Kids go free, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важно отметить, что туристы, в данном случае дети, должны отдохнуть в рамках организованного семейного тура. То есть 1,5 тысячи детей перевезены бесплатно авиаперелетами в рамках сформированных туров. Туры формируются туроператорами, а туроператоры на добровольной основе участвуют в данной программе. Мы можем с уверенностью сказать, что 1,5 тысячи детей по итогам прошлого года бесплатно слетали в рамках туров», - сказал Тимур Кожубеков в прямом эфире аккаунта Министерства культуры и спорта в Instagram.

    Он также сообщил и об экономическом эффекте для госбюждета.

    «Мы получили около 700 заявок для выплаты субсидий. 700 заявок – это 700 семей. И туроператорами были организованы туры на сумму более 370 млн тенге. Здесь мы наблюдаем экономический эффект. То есть за 1 тенге субсидий в экономику поступило дополнительно по 5 тенге. Важно отметить, что нет ограничений по количеству детей в рамках этих туров. Семьи могут состоять как из 1 ребенка, так и из 3-4 детей», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туризм Минкультуры Дети
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