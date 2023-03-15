1,2 млрд тенге выделят в 2023 году на сохранение плотины Кокарал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр рассказал о проводимой работе по реабилитации экологической ситуации на Арале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2022 года реализуется проект по сохранению плотины Кокарал и восстановлению притока реки Сырдарья. Общая стоимость проекта - 4,582 млрд тенге. В 2022 году на реализацию проекта из республиканского бюджета выделено и освоено 500 млн тенге. На эти средства были установлены плотины, образующие канал и окружающие его. Также выполнены работы по глубокому вскрытию экскаватором водосбросных каналов «Карашалан-1», «Сарытерен», - написал Роман Скляр в своем ответе на депзапрос.

По его словам, проект заработает в этом году. На него также выделяются соответствующие средства из бюджета.

«В рамках республиканского бюджета на 2023-2025 годы для продолжения проекта предусмотрено 4,82 млрд тенге. В 2023 году – 1,2 млрд тенге, в 2024 году – 1,623 млрд тенге и в 2025 году – 1,258 млрд тенге», - добавил зампремьера.



