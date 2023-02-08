1,2 млн квадратных метров жилья сдадут в этом году в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Актюбинской области введут в строй 1,2 млн квадратных метров жилья. Об этом говорили на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

О работах по модернизации жилищного фонда доложил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Нагымжан Алдияров. По его словам, в этом году будут продолжены работы по ремонту 16 многоквартирных домов и замене 94 лифтов. В соответствии с поручением акима области утверждена Дорожная карта по замене еще 147 лифтов.

Особое внимание аким области Ералы Тугжанов уделил вопросам жилищного строительства, в том числе проблеме затянувшихся строек.

«Проанализируйте и составьте список строительных предприятий, не исполняющих свои обязательства в установленные сроки. В отношении компаний, допустивших срывы сроков завершения строительства, должны быть приняты самые строгие меры», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Он также потребовал полного исполнения «Дорожной карты по решению проблемных вопросов строительных кооперативов», согласно которой в этом году должно быть завершено строительство 11 проблемных объектов долевого строительства. Как сообщалось ранее, по всем объектам определены инвесторы, которые готовы ввести дома в эксплуатацию.

«Это проблема простых граждан, многодетных семей, которая длится с 2015 года. 540 семей вложили свои деньги в эти 11 домов. 540 семей - это, как минимум, 3 тысячи людей», - отметил глава области.

Кроме того, поставлена задача по возврату в госсобственность земель, выданных под ИЖС, но не используемых по назначению более 2 лет.

Также согласно концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до конца 2025 года 100% населения области должно быть обеспечено качественной питьевой водой.

Аким области подчеркнул, что у региона есть все резервы для исполнения поручения Главы государства ранее 2025 года. Он подчеркнул, что управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства необходимо принять соответствующие меры. Также Ералы Тугжанов поставил задачу по изысканию дополнительных резервов для наращивания объемов модернизации инженерных сетей, в том числе сетей теплоснабжения.



