Жители трех районов Актюбинской области впервые сами выберут акимов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Асхат Шахаров принял участие в заседании областного маслихата, где были обсуждены вопросы реализации поручения Главы государства о выборах акимов районов и городов областного значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

«Первого сентября Президент в Послании народу Казахстана отметил важность последовательного расширения прямого участия граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти. Как известно, с 2021 года акимы сельских округов избираются гражданами самостоятельно. За это время избраны акимы 101 сельского округа и города районного значения. До конца текущего года планируется провести выборы еще в 11 сельских округах области. Теперь, согласно поручению Главы государства, будут апробированы выборы акимов районов, городов областного значения. Решение об установлении перечня пилотных районов и даты выборов в компетенции маслихата. В этой связи, прошу вас выбрать из двенадцати районов области те, в которых пройдут выборы», - обратился к депутатам аким области Асхат Шахаров.

В ходе заседания было принято решение, что выборы пройдут 5 ноября текущего года в Иргизском, Уилском и Кобдинском районах. Кандидаты должны быть гражданами Республики Казахстан старше 25 лет, соответствующими требованиям, предусмотренным законодательством РК в сфере государственной службы. Срок полномочий избираемых акимов составит 4 года.

На проведение избирательной кампании из местного бюджета будет выделено 136,2 млн тенге.