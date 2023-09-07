Жительница Актобе нашла патрон БТР во дворе своего дома
05:10, 07 Сентябрь 2023
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двадцатисантиметровый патрон от зенитных установок БТР нашла жительница Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе своего дома, копая землю, она обнаружила предмет, похожий на патрон БТР.
По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые розыскные мероприятия.
В ходе проверки установлен двадцатисантиметровый патрон от зенитных установок БТР.
«По данному факту начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства», - сообщили в полиции.