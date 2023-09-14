Жертвами наводнения в Ливии стали более 5100 человек
Ливийские органы здравоохранения подтвердили гибель более 5100 человек в результате катастрофического наводнения.
Их тела обнаружены в ливийском портовом городе Дерна.
Команды добровольцев, в частности представители организации Красный Полумесяц, работают круглосуточно с вечера воскресенья.
Из-за прорыва двух дамб смыло целые кварталы города с населением более 120 тысяч. Пропавшими без вести объявлены десять тысяч.
Эти спутниковые снимки, сделанные до и после удара стихии, помогают понять масштабы бедствия в Дерне.
По данным Международной организации по миграции, по меньшей мере 30 тысяч человек остались без крыши над головой.
Жителям города самим приходится заниматься похоронами погибших. Сообщается, что менее половины тел, обнаруженных в Дерне, преданы земле.
Ранее сообщалось о трех тысячах погибших.