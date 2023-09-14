Заявления от Челаха поступают каждый год – военный прокурор

Главный военный прокурор РК Дастан Секенов прокомментировал апелляцию от осужденного за убийство сослуживцев в 2012 году солдата Владислава Челаха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По делу Челаха приговор вступил в силу в 2012 году. Его дело рассматривали в апелляции, Верховном суде в результате не пересматривали. Каких-либо новых доводов им приведено не было. От него ежегодно поступают заявления, и мы рассматриваем их. Что-то новое по делу не раскрывается. Здесь может быть с какими-то психологическими особенностями. Совершить такое массовое убийство – это необычно для человека. Есть установленный порядок, периодически освидетельствования происходят, все его жалобы направляются в органы», - сказал Дастан Секенов в кулуарах Сената.

По словам военного прокурора, экспертиза признала его психически здоровым, но есть особенности личности.

«Я как представитель госоргана и как человек, склонен придерживаться мнения, что если приговор вступил в законную силу после многократных обжалований, и каких-то новых доводов не привелось, значит так оно и есть. Я сам участвовал в процессе, он проходил открыто, все уголовные процессуальные нормы соблюдены. И у меня нет оснований полагать о других обстоятельствах», - заявил Д. Секенов.

Ранее в СМИ сообщалось, что приговоренный к пожизненному заключению за убийство 15 человек на пограничном посту «Арканкерген» Владислав Челах, обратился к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Было отмечено, что он готов рассказать, что на самом деле произошло в тот день 10 лет назад.