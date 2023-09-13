Зарегистрироваться в единой ИС «e-tutynushy» предлагают столичным предпринимателям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предпринимателям Астаны предлагают зарегистрироваться в единой информационной системе «e-tutynushy». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента торговли и защиты прав потребителей Нургали Егембердиев на брифинге Службы коммуникаций города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях просвещения потребителей регулярно проводится информационно-разъяснительная работа по повышению потребительской грамотности среди населения. Специалисты дают консультации по телефону горячей линии, оказывают помощь в составлении претензионных писем. В рамках слышащего государства Департаментом публикуются посты в социальных сетях Instagram и Facebook. Так же для удобства потребителей, призываем всех предпринимателей города зарегистрироваться в единой информационной системе «e-tutynushy», – сказал Н.Егембердиев.

По его словам, с начала текущего года в Департамент обратились потребители с 2 579 обращениями, из них посредством платформы eOtinish и портала электронного правительства поступило 1 196 обращений. Посредством Telegram Bot поступило 448 обращений. На телефон горячей линии поступило более 475 звонков потребителей, на каждый вопрос потребитель получил разъяснение и грамотную консультацию специалиста. По урегулированным вопросам общая сумма возврата за первое полугодие составила13, 790 миллиона тенге, за июль –15,517 млн тенге, за август – 26,892 млн тенге.