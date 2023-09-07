Заморозки ожидаются в шести регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части республики 7 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Лишь в центре страны преимущественно погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, в горных районах юго-востока страны град. На северо-западе, севере, в центре Казахстана - туман.

В Жамбылской, Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на западе Актюбинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области, в центре и на северо-востоке Западно-Казахстанской, на юге Карагандинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Карагандинской области, на юге Северо-Казахстанской, на востоке Костанайской, на юге, востоке Павлодарской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей, на западе области Абай на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.