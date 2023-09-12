Законопроект о республиканском бюджете на 2024-2026 годы презентовали в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Закона «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы, законопроект разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года.

Поступления на 2024 год прогнозируются на уровне 20,4 трлн тенге. Доходы на 2024 год без учета трансфертов планируются в размере 16,1 трлн тенге или 80% от общей суммы поступлений. В следующем году планируется привлечь трансферты из Национального фонда в объеме 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт - 1,6 трлн тенге.

В 2024 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2,6% к валовому внутреннему продукту, а к 2026 году постепенно снизится до 2,3%. Расходы бюджета на 2024 год увеличатся по сравнению с 2023 годом на 1,5 трлн тенге и составят порядка 24 трлн тенге.

В частности, основная доля расходов бюджета приходится на социальную сферу и составляет более 40% расходов бюджета 2024 года.

Общегосударственные расходы на 2024 год выросли к 2023 году на 713 млрд тенге. Наибольшая доля приходится на субвенции – 5,3 трлн тенге. Расходы на обслуживание правительственного долга – 2 трлн тенге, что соответствует приоритетам развития внутреннего рынка ценных бумаг. Для обеспечения неотложных затрат и ликвидации чрезвычайных ситуаций в правительственный резерв планируется выделить 417 млрд тенге. На инициативы Главы государства – 100 млрд тенге.

Социальные выплаты

Расходы на социальные выплаты на 2024 год предусмотрены в сумме 5,3 трлн тенге.

Для реализации программы повышения доходов населения в 2024 году предусмотрено 3,5 трлн тенге. В том числе 2,5 трлн тенге из бюджета на повышение заработной платы более 1,5 млн работников, 724 млрд тенге – в рамках региональных карт занятости, 100 млрд тенге – в рамках проекта «Ауыл Аманаты». На реализацию системных мер по оказанию государственной и социальной поддержки предусмотрено 378 млрд тенге.

Образование

На подготовку кадров в 2024 году планируется предоставить на 5 тысяч грантов больше, чем в текущем году, 180 тысяч студентов получат повышенные стипендии. На обеспечение мест в общежитиях порядка 15 тысяч студентов на 2024 год предусмотрено 6 млрд тенге. С 2024 по 2026 годы планируется направить 1,2 млрд тенге на компенсацию за проживание в общежитиях 4 тысяч детей-сирот и лиц с ограниченными возможностями. Объем финансирования науки превысит уровень текущего года на 50% и составит 242 млрд тенге.

Нацпроект «Модернизация здравоохранения на селе»

Согласно утвержденному национальному проекту в 2023-2025 годах, планируется строительство 655 объектов здравоохранения и модернизация 32 межрайонных больниц. На ее реализацию проектом бюджета на 2024 год предусмотрено 35,1 млрд тенге с учетом готовности документации.

Спорт и культура

В 2024 году запланированы расходы республиканского бюджета на развитие сферы спорта, туризма и культуры в объеме 298 млрд тенге. В том числе на развитие спорта, основанного на высоких достижениях, обеспечение работы организаций культуры и архивного дела, обучение и воспитание одаренных детей в сферах культуры, искусства и спорта, развитие туризма и туристской деятельности, проведение Всемирных игр кочевников.

В следующем году расходы бюджета на информацию и общественное развитие планируется в сумме 77 млрд тенге.

Поддержка экономики

На поддержку развития реального сектора экономики на 2024 год предусмотрено 2,8 трлн тенге. Предпринимателям будет оказана господдержка на сумму 266 млрд тенге. Для продвижения казахстанских товаров на внешние рынки предусмотрено 8,7 млрд тенге. На финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности будет направлено 120 млрд тенге. В рамках развития отраслей промышленности планируется выделить 8,7 млрд тенге на оказание государственной поддержки 64 предприятиям и проведение научно-технических программ.

Аграрный сектор

На развитие аграрного сектора будет направлено 1,2 трлн тенге в течение 3 лет, в том числе льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ, программа «Ауыл аманаты» и кредиты на реализацию крупных инвестиционных проектов по опыту Северо-Казахстанской области.

Экология

На улучшение экологии и защиту природных ресурсов в течении 3 лет будет выделено 461 млрд тенге.

В целях стабилизации экологической обстановки на западе страны планируется выделить 10,3 млрд тенге на проекты восстановления хвостохранилище «Кошкар-Ата» и испарительного пруда сточных вод «Квадрат». На эффективное управление водными ресурсами предусмотрено 92 млрд тенге. На сохранение ресурсов рыбного, лесного, животного мира, объектов природно-заповедного фонда предусматривается 58,4 млрд тенге. В рамках целевого финансирования на новые научно-технические программы в 2024 году предлагается выделить 2,8 млрд тенге.

Транспорт

На развитие транспортной отрасли в 2024 году предусмотрено 767 млрд тенге. Всего будет модернизировано 343 км дорог, отремонтировано 1 100 км дорог. Будет развита транспортная инфраструктура Астаны и 80 улиц населенных пунктов, прилегающих к столице. Планируется оплатить государственное обязательство в рамках проекта БАКАД, введенного в эксплуатацию в июне 2023 года. На сумму около 50 млрд тенге будут построены 20 пограничных отделений и 6 пунктов пропуска, а также реконструированы 2 аэропорта.

ЖКХ

В 2024 год предусмотрено 446 млрд тенге на проведение и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов, земельных участков, модернизацию тепловых сетей. Также средства будут направлены на улучшение показателя по доступности населения к водоснабжению до 99,5% в городах, до 97,8% в селах, решение жилищных проблем около 7 тысяч очередников из числа социально уязвимых слоев населения, оплату за аренду индивидуального жилищного фонда, проведение капитального ремонта 234 многоквартирных жилых домов.

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-ел бесігі» предусмотрено 50 млрд тенге на реализацию 134 проектов.

Газификация

В 2024 году будет реализовано 34 проекта газотранспортной системы на сумму 82,7 млрд тенге. Это позволит обеспечить природным газом порядка 212 тысяч человек в 46 сельских населенных пунктах, а также повысить уровень газификации населения по республике до 60,9%.

Теплоэнергетика

На реализацию 5 завершающих и 5 новых проектов для развития тепло-электроэнергетики будет выделено 33,6 млрд тенге.

Оборона

Расходы силовых структур на 2024 год планируется в объеме 2,6 трлн тенге. Это реализация Стратегии национальной безопасности, государственный оборонный заказ, повышение заработной платы работникам органов гражданской защиты, отдельным категориям военнослужащих и преподавателям высших учебных заведений, дополнительное материально-техническое оснащение органов внутренних дел.