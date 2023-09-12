За три минуты врачи предотвратили алматинке обширный инфаркт миокарда

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские рентгенхирурги спасли женщину от обширного инфаркта миокарда, последствия которого могли быть непредсказуемы, передает МИА «Казинформ».

11 сентября в экстренном порядке в Алматинский кардиологический центр была доставлена женщина с болями в сердце. Незамедлительно были проведены все диагностические обследования.

Как рассказывает сама пациентка с 7 сентября она чувствовала боли в сердце, но не относилась к этому серьезно. И только 11 сентября вызвала скорую помощь, так как боль стала не терпимой.

«Обследование крови на тропонин у пациентки дал положительный результат - 0,99 нг/мл, в норме он должен быть 0,04%. Это почти 20-кратное повышение. Именно повышение тропонина в крови показывает наличие инфаркта миокарда. Была проведена коронарография, которая показала повреждение всех трех сосудов сердца, один из которых был закрыт на 99%. Если бы прошло еще немного времени, буквально час, то он бы достиг 100% и это привело бы к обширному инфаркту миокарда. Мы провели стентирование. Это малоинвазивная операция, без разреза грудной клетки. Буквально за три минуты мы открыли артерию, которая начала заполняться кровью», - рассказывает заведующий отделением рентгенхирургии Оразбек Сахов.

По его словам, сердце человека имеет три сосуда, у данной пациентки были повреждены все три. Один на 99%, второй на 80% и третий на 50%.

Как отмечает Оразбек Сахов остальные два сосуда необходимо оперировать постепенно, нельзя открывать все сосуды одновременно, так как это большая нагрузка для пациента.

«Мы сейчас инфаркт-связанную артерию открыли и кровоток восстановили, на этом этапе мы останавливаемся, потому что если мы попытаемся открыть другие артерии, то тогда может случиться осложнение, с новым регионом инфаркта миокарда. Только спустя 2-3 месяца можно прооперировать другие сосуды. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Первая операция прошла успешно», - резюмировал врач.