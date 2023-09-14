За покровительство в незаконной миграции задержан гражданин Казахстана

9 сентября 2023 года оперативниками ДКНБ по Актюбинской области задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в даче взятки должностному лицу за общее покровительство функционирования незаконной миграции.

По предварительным данным, задержанный занимался привлечением иностранных работников к трудовой деятельности в республике без соответствующего разрешения.

В качестве предмета взятки изъяты денежные средства в сумме 400 тысяч тенге.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 367 («дача взятки, совершенная в значительном размере») Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

Напомним, ранее сообщалось о задержании с начала года около 95 лиц за попытку нарушения границы.