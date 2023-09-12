Юношеская сборная Казахстана по футболу проиграла сборной Бельгии с минимальным счетом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник вечером в бельгийском г. Левене состоялся матч между молодежными сборными Казахстана и Бельгии по футболу в рамках отборочного турнира EВРО-2025, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Квалификация ЕВРО-2025 среди молодежи (до 21 года) стартовала в марте текущего года. На этом этапе 52 сборные, разбитые на девять групп, спорят за 15 путевок в финальную стадию, которая пройдет в Словакии.

Молодежная сборная Казахстана выступает в группе «B» с командами Испании, Бельгии, Шотландии, Венгрии и Мальты.

Матч в бельгийском Левене проходил при игровом преимуществе хозяев, которые с первых минут пошли в атаку. Тем не менее, казахстанские футболисты грамотно действовали в обороне, удерживая ничейный «нулевой» счет до 77-ой минуты.

Ключевую роль в составе нашей команды сыграл вратарь Т.Анарбеков, отразивший несколько опасных атак молодого поколения «красных дьяволов».

Однако вышедший на замену во втором тайме Казим Олайгбе сильным ударом за пределов штрафной площади открыл счет в матче. В конце игры казахстанцы провели несколько атак, но счет остался в пользу сборной Бельгии.

После матча тренер молодежной сборной Бельгии Гил Свертс прокомментировал МИА «Казинформ» игру казахстанских футболистов.

«Мы провели предварительный анализ игры сборной Казахстана. И знали, что это будет тяжелый соперник. Было много интенсивной борьбы, много кроссовых передач казахстанцев в нашу штрафную. Ваши футболисты играли отчаянно и самоотверженно. Но сегодня победу одержали мы» - сказал бельгийский тренер.

Тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов отметил, что установка на матч была «игра вторым номером» с острыми контратаками, которой по его словам, наши футболисты в целом придерживались.

«Да, произошли определенные ошибки, которые привели к пропущенному голу. Но в целом, если бы мы реализовали свои моменты, счет мог бы быть равным» - сказал казахстанский специалист.

Следующий матч сборная Казахстана U-21 сыграет со сборной Испанией.