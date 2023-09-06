Выращивал коноплю и хранил мешки с наркотиками житель Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения рейдовых обходов участковые инспекторы Абайского районного управления полиции города Шымкента выявили факт выращивания содержащих наркотические вещества растений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В огороде у 48-летнего местного жителя стражи порядка обнаружили и изъяли кусты конопли. При проверке в хлеву для скота, построенном во дворе рядом с домом, найдены обмотанные скотчем два больших мешка с марихуаной. Общий вес высушенных наркотикосодержащих растений составил 20 кг.

Мужчина признан подозреваемым в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 297 «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 300 УК РК «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества». Он находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование.