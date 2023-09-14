Выборы акимов районов и городов областного значения РК в пилотном режиме пройдут 5 ноября

5 ноября в пилотном режиме состоятся выборы Акимов районов и городов областного значения. Об этом сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году впервые выборы акимов районов и городов областного значения пройдут в пилотном режиме. В соответствии с законодательством, полномочия по определению перечня пилотных регионов и даты проведения выборов акимов районов и городов областного значения закреплены за маслихатами. Так, маслихатами 17 областей утвержден перечень 45 районов и городов областного значения для проведения выборов в пилотном режиме. Из них три города и 42 района. Также была утверждена дата проведения выборов. Выборы акимов районов и городов областного значения на основе принятых маслихатами решений состоятся в первое воскресенье ноября, то есть 5 ноября», - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров на заседании.

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров отметил, что выборы акимов районов, городов областного значения назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией не менее чем за 50 дней до даты проведения выборов акима района города областного значения, установленной решением маслихата.

«Основанием для назначения выборов является решение маслихатов об установлении перечня пилотных регионов и даты проведения выборов акимов районов, городов областного значения. Вчера состоялась 17-я сессия. Все 17 областных маслихатов назначили единую дату 5 ноября и установили перечень из 45 административных единиц. Основные сроки избирательной кампании. предполагается, что завтра ТИКи примут решение о назначении выборов. Продлится 51 день по закону. В том числе 20 дней предусмотрены на выдвижение кандидатов, 25 дней – на регистрацию кандидатов. После регистрации кандидатов сразу наступит предвыборная агитация, которая продлится 24 дня», - добавил Константин Петров.