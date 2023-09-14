Выборы акимов районов и городов: когда начнутся выдвижение, регистрация и предвыборная агитация

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров рассказал, когда начнутся выдвижение, регистрация и предвыборная агитация выборов акимов районов и городов областного значения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выдвижение кандидатов начнется со следующего дня после назначения выборов. Если завтра ожидаем назначение, значит с послезавтра начнется выдвижение, которое закончится за 30 дней до дня голосования. Согласно конституционному закону «О выборах», если на день окончания срока выдвижения будет выдвинуто менее двух кандидатов, то территориальная избирательная комиссия вправе будет продлить сроки выдвижения», - сказал Константин Петров на заседании ЦИК РК.

Выдвигать кандидатов имеют право политические партии. Также граждане могут принять участие путем самовыдвижения.

«Политические партии из числа своих членов вправе выдвигать кандидатуру путем проведения соответствующих процедур, которые предусмотрены уставами партии. Также граждане путем самовыдвижения имеют право выдвинуться. В этом случае самовыдвиженцам надо набрать не менее 1% подписей в свою поддержку от общего числа избирателей, которые зарегистрированы в данном избирательном округе. В случае, если не наберется должного количества кандидатов из числа партий и самовыдвиженцев, то вышестоящий аким вправе будет назначить одного либо двоих для создания альтернативы. Потому что голосование будет на альтернативной основе. Но сколько проходили выборы акимов сельского уровня, практически нигде эта норма не была применена», - отметил зампредседателя ЦИК РК.

По его словам, регистрация кандидатов займет 25 дней. Начнется она после предоставления всех необходимых документов и закончится за 25 дней до проведения выборов.

«Обращаем внимание, что после регистрации кандидатов ТИКи обязаны опубликовать решение о регистрации кандидатов в СМИ. Предвыборная агитация начнется сразу же после окончания регистрации. Продлится 24 дня предвыборная агитация. Для голосования традиционно установлено время с 07:00 утра до 20:00 часов местного времени. Для удобства граждан, работающих вахтовым методом, может быть установлено иное время, но не ранее 6 утра и не позднее 22:00 часов. Подсчет голосов будет осуществляться не более чем 12 часов. Итоги выборов должны быть установлены в течение трех дней. Избранным будет считаться кандидат, который наберет большее количество голосов, чем его конкуренты», - добавил Константин Петров.

Ранее сообщалось, что 5 ноября в Казахстане состоятся выборы акимов районов и городов областного значения.