Впервые сборная Казахстана завоевала 2 медали и 4 медальона на Euroskills Gdańsk 2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана впервые в истории завоевала 2 медали и 4 медальона на международном чемпионате Euroskills Gdańsk 2023. Победители поделились своими историями победы на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году соревнования Euroskills Gdańsk 2023 прошли в польском городе Гданьск с 5 по 9 сентября. В состав национальной сборной вошло 28 конкурсантов и 25 международных экспертов. Казахстанцы выступали по 25 компетенциям.

Директор Департамента технического и профессионального образования Серик Джартыбаев напомнил, что в 2021 году в Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил важность подготовки и усиления отечественного IT-сектора. В этом направлении Министерство просвещения совместно с исполнительными органами проводят большую работу.

«То, что наши ребята заняли призовые места является подтверждением того, что наша страна выходит на мировой уровень по подготовке IT-специалистов. Подготовка и выпуск конкурентно способных и компетентных специалистов на рынок труда является главной задачей каждого учебного заведения страны. У нас в стране 773 колледжа, в которых обучается 517 тысяч студентов. В рамках реализации Послания Главы государства одним из важных направлений является увеличение государственного заказа. За три года он вырос на 39 тысяч мест. В этом году он составил 133 тысячи мест», – сообщил Серик Джартыбаев.

В ходе брифинга уточнили, что в республике создают все необходимые условия для дуального обучения. В этом году выделено 10 тысяч мест для подготовки специалистов по заказу предприятий.

«На сегодня государством проводится колоссальная работа в рамках поддержки студентов. С 1 сентября этого года увеличена стипендия на 50%. Это только первый этап. В следующем году 1 сентября будет увеличена еще на 50% и составит увеличение на 100%. В рамках проекта «Жас маман» 180 колледжей оснащены современным оборудованием, создано 212 центров компетенции, на базе которых идет подготовка студентов и конкурсантов WorldSkills. В этом году открыто 22 центра, до конца года будет открыто 10 центров компетенций», – добавил Директор Департамента.

Чемпионат EuroSkills – значимое мероприятие в области образования, за ходом которого внимательно следят инвесторы и работодатели. На соревнованиях в Гданьске участвовало 600 молодых ребят из 32 стран. Национальная сборная Казахстана получила лучший результат в истории, завоевав две медали: серебряную и бронзовую и четыре медальона.

«Хотелось бы отметить работу педагогических коллективов наших регионов: Уральский колледж информационных технологий, Костанайский колледж автомобильного транспорта, Академия «Шаг» в Астане, Атырауский политехнический высший колледж имени Саламата Мукашева, Павлодарский монтажный колледж, Электротехнический колледж город Семей», – сказал представитель Минпросвещения.

Он также отметил, что призеры объедут всю страну, встретятся со студентами, проведут мастер-классы.

«Я занимаюсь IT 10 лет и являюсь выпускником Уральского колледжа информационных технологий. Попал в эту сферу, как студент, сначала на областные соревнования, а потом и на республиканские, где завоевал место для Западно-Казахстанской области. Дальше шла подготовка к чемпионатам. Я готовился 2 года, подготовка была трудной. Это мне помогло завоевать серебряную медаль. На соревнованиях в компетенции «Веб-разработка» мы выполняем модули различной сложности, начиная с создания простого сайта, заканчивая приложениями высшего класса, которые делают IT-компании мирового уровня. Есть также модули на командную работу. Я считаю, что данные соревнования помогают показать себя с наилучшей стороны и получить за это признание», – поделился Серебряный призер чемпионата Euroskills Руслан Юсупов.

«Мы со Станиславом Горициным участвовали и решали одно задание вдвоем. Суть нашей компетенции в том, что мы производим настройку эмуляцию какой-то сети предприятия в 3 разных ипостасях: это операционная система Linux, Windows и Cisco. В каждом из модулей мы производим настройку топологии предприятия, обеспечивая базовые и расширенные функции сети, которые реализуются на предприятиях малого, среднего бизнеса и больших корпораций. Мы представляли Костанайский колледж автомобильного транспорта и Костанайский инженерно-экономический университет», – рассказал бронзовый призер чемпионата Euroskills Андрей Степанюк.

Представитель министерства ответил, что будет рассматриваться вопрос о предоставлении грантов в высших учебных заведениях. Кроме того, совместно с местными исполнительными органами и администрацией колледжей будет обсужден вопрос о материальном награждении, и дальнейшем поощрении призёров в виде грамот.

В прошлом году Казахстан занял 14 место в международном рейтинге, по итогам этих соревнований страна вышла на 10 место.