Возраст 32% пассажирских вагонов в Казахстане превышает 20 лет
«На сегодняшний день парк АО «Пассажирские вагоны» составляет 2098 вагонов. Если брать в пропорции, то вся основная критика, конечно же, которую мы воспринимаем, идет по старым вагонам. В нашем парке порядка 654 старых вагонов, или 32% от общего количества вагонов. Их возраст составляет от 20 лет и выше. В этих вагонах не устанавливались кондиционеры. Эти вагоны существуют», - рассказал журналистам генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов.
Тем не менее, ведется работа по списанию старых вагонов.
По словам Жанибека Тайжанова, в прошлом году списали 257 вагонов, которым было по 40 лет.
«Благодаря поддержке Правительства ежегодно обновляем наш парк. Насчитывается 1100 вагонов, или 52% от общего количества, возраст которых – 11 лет», - добавил он.