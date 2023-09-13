Вопросы по качеству интернета не входили в работу министерства – Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал вопрос качества интернет-связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в своей работе, как официальное министерство, опираемся на официальные рейтинги. Думаю ли я, что с качеством интернета у нас есть вопросы – да, я действительно признаю, что у нас в Казахстане есть вопросы к качеству. Поэтому, мы перед операторами связи ставим четкие задачи по улучшению и установке базовых станций, и я ежемесячно их контролирую», - сказал Багдат Мусин на брифинге в Правительстве.

По его словам, в работу министерства это не должно было входить.

«Потому что операторы связи самостоятельно отвечают за развитие сетей и связи. Но поскольку вопросы по качеству связи достигли такого масштаба, то мне как министру пришлось. Каждые две недели у меня сидят все мобильные операторы, с которыми мы проводим обсуждение. У меня есть еженедельный план, сколько базовых станций они установили, сколько модернизировали и сколько привели в порядок», - заверил министр.«О белых пятнах: по 43 ЖК вопрос решен, по пяти базовые станции уже установлены, в пятнадцати в данный момент ведется установка, по 20 с лишним базовым станциям навстречу пошла компания «BI Group», с которой операторы договорились, и в их ЖК операторы проводят установку с согласия каждого жильца. По 24 ЖК есть проблемы, потому что в них есть люди, которые выступают против установки базовых станций», - добавил глава ведомства.