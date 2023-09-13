Водитель автобуса сбил пешеходов в Алматы: один из них скончался

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель автобуса сбил двух человек на пешеходном переходе, один из них скончался. Видео ДТП распространяется в Сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции города, ДТП произошло 9 сентября в 09:05.

«Водитель пассажирского транспорта, следуя по проспекту Абая в западном направлении, западнее улицы Саина, допустил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу. В результате данного ДТП один из пешеходов – мужчина, 1958 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Другой пешеход, женщина, 1957 года рождения, госпитализирована в одну из больниц города», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 часть 3 УК РК. Назначены экспертизы.