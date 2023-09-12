Вернуть НДС на отдельные товары и услуги предлагают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо предусмотреть повторное введение налога на добавленную стоимость на товары, работы и услуги, ранее освобожденные от этого налога. Такое предложение содержится в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сравнительный анализ показывает, что единая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%, применяемая в настоящее время в Казахстане, является одной из самых низких в мире. В первые годы независимости ставка НДС в Казахстане составляла 28 процентов. В то же время с годами ставка постепенно снижалась. Целью такого снижения было повышение уровня сбора налогов за счет снижения теневого оборота товаров, работ, услуг», - сообщается в документе, подготовленном Миннацэкономики.

Отмечено, что без повышения размера налога на добавленную стоимость необходимо лишь пересмотреть перечень товаров, ранее освобожденных от этого налога.

«С учетом вышеизложенного предлагается сохранить действующую ставку НДС в размере 12% и ввести право на снижение начисленного НДС вместо пониженной ставки НДС. Также важно рассмотреть возможность введения налога на добавленную стоимость на ранее освобожденные товары, работы, услуги (медицина, образование и т. д.)», - говорится в консультативном документе.