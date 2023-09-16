В Усть-Каменогорске осуждена рецидивистка-шопоголик

26 летняя жительница города Усть-Каменогорска была ранее осуждена за кражу детских игрушек из магазина, которые она дарила своему ребенку. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду сроком 100 часов ежегодно. Однако, девушку-шопоголика это не остановило, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс служба ДУИС по области Абай.

Продолжая свои преступные намерения, девушка, находясь на учете службы пробации, совершила очередную кражу. На этот раз она это сделала в торговом центре на островке парфюмерии, похитив мужской парфюм стоимостью 98 тысяч тенге.

За данную кражу и с учетом неотбытого срока за ранее совершенную кражу она была окончательно осуждена к лишению свободы сроком на 1 год 3 месяца с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

«Сейчас с данной осужденной сотрудниками психологической и воспитательной службы проводятся работы, вину свою осознает, раскаивается, в колонии у нее появилось желание устроиться на работу, так как имеются небольшие исковые требования»- говорит заместитель начальника учреждения №23 майор юстиции Анар Сабиева.