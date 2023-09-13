В Tele2 объяснили проблемы со связью у абонентов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мобильный оператор Tele2 сообщил об аварийном сбое, передает МИА «Казинформ».

«Произошел аварийный сбой на элементах сети в части биллинга. Возвращение к штатной работе ожидается в ближайшее время: технические службы Tele2/Altel ведут экстренные работы по восстановлению всех сервисов. Компания Tele2/Altel приносит извинения своим абонентам», - говорится в сообщении сотового оператора.

Ранее пользователи оператора Tele2 пожаловались на проблемы со связью.

Позже в компании добавили, что аварийный сбой в работе сети устранен. В настоящее время все сервисы от Tele2/Altel работают в штатном режиме.

«Негативный эффект ощутили порядка 25% клиентов оператора. Компания приносит извинения за временные неудобства и предоставит 2 бесплатных ГБ на 7 дней, клиентам, на которых оказал негативный эффект данный сбой», - отметили в Tele2.