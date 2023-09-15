В столице впервые за 20 лет проведут очистку дна ручья Акбулак

Управлением охраны окружающей среды и природопользования Астаны начаты работы по сбросу воды с ручья Акбулак в реку Есиль. Данные мероприятия требуется выполнить с целью дальнейшей отчистки дна ручья Акбулак от многолетних иловых отложений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

С сентября текущего года по апрель 2024 года будут проводиться дноочистительные работы от иловых отложений.

За годы своего существования ручей Акбулак стал одним из мест отдыха горожан, локацией для занятий спортом и проведения состязаний по гребле.

Очистка ручья такого масштаба проводится впервые за 20 лет. Заиливание дна может привезти к заболачиванию водоема, появлению неприятного запах. Именно поэтому очистка ручья – важное мероприятие, способствующее поддержанию нормального экобаланса.

Горожан и гостей столицы просят отнестись с пониманием к выполняемым работам. Водный баланс ручья Акбулак будет восстановлен после завершения дноочистительных работ в обязательном порядке. Все мероприятия, проводимые на ручье Акбулак, направлены исключительно на улучшение качества водоема, восстановления его экологического состояния, флоры и фауны.