В США хотят начать процедуру импичмента президента Байдена

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Палата представителей США начнет официальное расследование, которое может запустить процесс импичмента президента Джо Байдена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что расследование будет сосредоточено на «обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании [правосудию] и коррупции».

Республиканцы ведут расследование в отношении действующего президента с тех пор, как в январе взяли под свой контроль Палату представителей.

Предыдущие слушания не нашли конкретных доказательств неправомерных действий Байдена. Однако они пролили больше света на деловые связи сына президента Хантера Байдена (которые, по мнению республиканцев, вызывают сомнения), а также на осведомленность Байдена о деятельности своего сына.

Маккарти также заявил, что к семье президента было особое отношение со стороны официальных лиц, расследующих обвинения в неправомерном поведении.

Белый дом поспешил осудить решение Маккарти.

«Республиканцы в Палате представителей ведут расследование в отношении президента уже девять месяцев и не обнаружили никаких доказательств правонарушений», — написал в социальной сети представитель Белого дома Ян Сэмс.

«Экстремальная политика в ее худшем проявлении», - добавил он.

Хантер Байден в настоящее время находится в центре федерального расследования в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными деловыми интересами.

Белый дом отрицает свою причастность к делу Хантера Байдена и заявляет, что президент Байден не имеет никакого отношения к бизнесу своего сына.

Запускаемое расследование даст следователям Конгресса больше юридических полномочий для расследования деятельности президента, в том числе путем выдачи повесток в суд для получения документов и показаний, которые будет легче обеспечить в суде.

Конституция США гласит, что президент может быть привлечен к ответственности за «измену, взяточничество или другие тяжкие преступления или проступки», и этот процесс может закончиться его отстранением от должности.

Однако любые попытки свергнуть президента Байдена вряд ли увенчаются успехом, пишет BBC News. Даже если Палата представителей, подконтрольная республиканцам, проголосует за отстранение Байдена, то процесс скорее всего потерпит неудачу в Сенате, где демократы имеют большинство.

Трамп - единственный президент США, которому дважды был предъявлен импичмент, но оба раза он был оправдан своими коллегами-республиканцами.