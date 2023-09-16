В Павлодаре задержали иностранцев-наркосбытчиков

Двое мужчин делали закладки наркотиков в Павлодаре, их задержала полиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городскую прокуратуру.

В Павлодаре сотрудниками полиции задержан гражданин Турции А. 1987 г.р., у которого изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. В ходе осмотра телефона задержанного, установлены места 2 закладок, где изъяты 2 пакета с аналогичным веществом.

Кроме того, в доме задержанного в ходе обыска изъяты упаковочный материал аналогичный закладкам и пакет с веществом «мефедрон», что подтверждено экспертизой.

«Данный факт зарегистрирован ЕРДР по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта аналогов психотропных веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору, посредством использования информационных ресурсов». С санкции следственного суда гражданин А. арестован на 2 месяца», - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в настоящее время по данному делу также задержан сообщник гражданин России К. 1982 г.р., в отношении которого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.