В Казахстане восстановили телерадиовещание

В МЦРИАП РК сообщили о восстановлении спутникового телерадиовещания в стране, передает МИА «Казинформ».

«Спутниковое телерадиовещание восстановлено в 10:11 часов 16 сентября. Приносим извинения за причиненные неудобства. Команда АО «РЦКС» работала до самого утра для восстановления телерадиовещания в стране», - говорится в сообщении МЦРИАП.

Стоит отметить, что продолжаются работы по восстановлению иных сервисов связи. Также ведутся работы по выявлению причины возникновения данной нештатной ситуации на КА «KazSat-3».

Ранее в Казахстане прервалось кабельное вещание телеканалов. Позже министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разъяснило ситуацию.