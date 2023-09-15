В Казахстане химические ожоги дыхательных путей снова включат в реестр заболеваний

По результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения диагноз «Химический ожог дыхательных путей» возвращен в реестр заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Отсутствие медицинского диагноза по ожогам дыхательных путей для жителей Восточно-Казахстанской области вызывало множество проблем с лечением и создавало мнимую видимость благоприятной экологической обстановки в регионе.



«Восстановление этого диагноза дает возможность реально оценить воздействие выбросов в окружающую среду вредных веществ с последующей разработкой действенных рекомендации для перерабатывающих предприятий», - говорится в сообщении Антикора.

«Согласно геологическому отчету разведано якобы наличие 26,6 млн кубических метров полезного ископаемого в виде материала «Суглинки». При этом весь объем разведанного и утвержденного материала-суглинки на территории ВКО и области Абай составляет всего 6 млн куб.метров.Фактическое отсутствие полезных ископаемых могло вызвать экологические последствия. Так как этот объем планировался для возведения дополнительных хранилищ радиоактивных, токсичных отходов», - отметили в Антикоррупционной службе.

Об экологической ситуации и реализации Карты коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области обсудили на выездном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции.Как отметили в ведомстве, в целом проблема загрязнения региона является основным вопросом Карты коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области.Так, антикормониторингом обнаружены факты подачи заведомо фиктивного геологического отчета. Этот отчет был подан на утверждение государственной комиссии по запасам.По итогам мониторинга уполномоченным органам внесены рекомендации, которые находятся на стадии рассмотрения.Кроме того, существуют проблемы с нехваткой угля и пастбищных угодий.В части обеспечения углем, по рекомендации Антикора, уже функционируют два дополнительных железнодорожных угольных тупиков. В них имеется более 5 тысяч тонн запасов угля. Средняя стоимость за тонну составляет 16 тысяч тенге.По вопросам нехватки пастбищ обеспечен возврат земельных участков общей площадью 32,3 тысячи га.Всего за 8 месяцев Антикоррупционной службой проведено более 150 анализов коррупционных рисков и мониторингов по всей стране. По итогам которых внесено порядка 1300 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.