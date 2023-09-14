В Египте акула откусила девушке руку

Хищник укусил египтянку за плечо, когда она купалась у отельного пляжа. Она потеряла много крови, но ее смогли достать из воды. Девушку госпитализировали без сознания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Газета. RU».

Инцидент произошел в египетском курорте Дахаб.

Местные службы организовали поиск акулы, но пока безрезультатно. Пляж, который находится примерно в 100 км от Шарм-Эль-Шейха, временно закрыли.

Это второй случай нападения акулы на человека в Египте за три месяца, в июне жертвой хищника стал россиянин, его не смогли спасти.