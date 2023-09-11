В чем подозревают сотрудников акимата, работавших во время Алтая Кульгинова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году прокуратура Астаны провела проверку акимата и выявила многочисленные нарушения в сфере земельного и архитектурно-градостроительного законодательства. Материалы были направлены в Антикор и далее приобщены к уголовному делу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В столичной прокуратуре уточнили, что по результатам проверки были выявлены нарушения, связанные с принятием решений о корректировке проекта детальных планировок, предоставлении государственных земель, выдаче разрешений на проектно-изыскательские работы, а также согласования эскизных проектов.

«Для дачи оценки действиям должностных лиц материалы проверки направлены в Антикоррупционную службу по городу Астане, которые приобщены к материалам уголовного дела 230000121000017 по статье 361 Уголовного кодекса РК («Злоупотребление должностными полномочиями» - прим.ред.) в отношении сотрудников акимата города Астаны», - говорится в ответе прокуратуры на официальный запрос МИА «Казинформ».

При этом в ведомстве не предоставили информацию о количестве и должностях привлекаемых сотрудников.

В прокуратуре добавили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК другая информация по досудебному расследованию не подлежит разглашению.

Ранее в СМИ сообщалось о проверке подразделений акимата Астаны, ответственных за выдачу земельных участков и строительство в городе в период с 2019 по 2022 годы. В этот период акимом столицы был Алтай Кульгинов. Прокуратура выявила 61 случай корректировки проекта детальной планировки (ПДП) для участков, где изначально планировалось возведение десятков школ, больниц и детских садов, но вместо них появились жилые дома и элитная недвижимость.

К примеру, в феврале 2020 года компания ТОО «SAT GroupProject» запросила изменение проекта детальных планировок для участка, на котором было запланировано строительство школы на 900 человек. Чиновники согласились на изменение и изменили документы на разрешение строительства трех высоток в 12, 16 и 18 этажей. Второй случай - ТОО «Samalcenterinvеst» получило разрешение на строительство коттеджного городка вместо школы. Также говорилось, что из проекта детальной планировки были исключены 138 зон озеленения.

8 июня текущего года Указом Главы государства Алтай Кульгинов был освобожден от должности заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.