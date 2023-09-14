В Актобе подросток повесился в соседском сарае

Причины суицида 16-летнего подростка выясняют в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

Сообщение о том, что в сарае соседей обнаружен труп несовершеннолетнего, 2007 года рождения, поступило в отдел полиции 13 сентября. Прибывшей следственно-оперативной группой установлено, что несовершеннолетний совершил суицид.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства». Причины и мотивы устанавливаются.